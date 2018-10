Nationales Taifun Kong-rey fordert mindestens zwei Menschenleben

Der verheerende Taifun Kong-rey hat zwei Menschenleben auf der koreanischen Halbinsel gefordert.



Laut dem Nationalen Zentrum für Katastrophenschutz vom Samstag sei ein 66-jähriger Mann beim Überqueren einer Brücke in Gwangju, Provinz Gyeonggi in die Fluten gerissen worden und dabei verstorben.



Ein 83-jähriger Mann aus Yeongdeok, Provinz Nord-Gyeongsang wurde ebenfalls tot aufgefunden.



Ein weiterer 76-jähriger Mann gilt noch immer als vermisst, nachdem er auf einem Flussstauwerk nahe Pohang, Provinz Nord-Gyeongsang ausgerutscht ist und ebenfalls von den Wassermassen mitgerissen wurde.



Insgesamt 470 Menschen wurden aus insgesamt 280 Haushalten in der Provinz Gangwon vertrieben. Insgesamt 1300 Haushalte im gesamten Land wurden überflutet.



In Yeongdeok und Uiseong in der Provinz Nord-Gyeongsang wurden rund 660 Hektar an Ackerland überschwemmt.



Über 61 Tausend Haushalte in den Städten Busan und Daegu waren am Samstag von Stromausfällen betroffen.