Pompeo informiert Moon über Ergebnis von Nordkorea-Besuch

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo hat im Anschluss an seinen Besuch in Nordkorea Südkoreas Präsident Moon Jae-in an seinem Amtssitz getroffen.Pompeo sagte beim Treffen am Sonntag, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und er hätten vereinbart, einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel möglichst in baldiger Zeit abzuhalten.Beide Seiten hätten sich über Maßnahmen zur Denuklearisierung, die Nordkorea unternehmen werde, und deren Beobachtung durch die US-Regierung konsultiert. Es habe auch Diskussionen über entsprechende Maßnahmen gegeben, die die USA treffen würden. Es sei vereinbart worden, dass Nordkorea und die USA Verhandlungsteams auf Arbeitsebene bilden, um über den Denuklearisierungsprozess Nordkoreas und den Termin des Gipfeltreffens zu diskutieren, hieß es weiter.Moon äußerte, er hoffe, dass der zweite Nordkorea-USA-Gipfel einen großen Erfolg erziele. Er wolle in dem Prozess alle möglichen Bemühungen unternehmen.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unterdessen unter Berufung auf einen US-Beamten, der Pompeo begleitete, der diesmalige Nordkorea-Besuch sei besser als der vorige gewesen. Es werde jedoch ein langer Weg sein.