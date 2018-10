Notenbankchef deutet mögliche Zinsanhebung an

Photo : KBS News

Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank, Lee Ju-yeol, hat signalisiert, dass der Leitzins trotz einer eventuellen Senkung der Wachstumsprognose erhöht werden kann.Lee sagte bei einem Treffen mit Journalisten am Freitag, dass die von drei auf 2,9 Prozent gesenkte Wachstumsprognose für dieses Jahr bei einer im Oktober geplanten Bekanntmachung weiter nach unten korrigiert werden könne.Zugleich betonte er, es sei an der Zeit, die Zinsanhebung stark zu berücksichtigen, sollte sich die Wachstumstendenz auf dem Niveau der potenziellen Wachstumsrate fortsetzen.Als Grund für eine Zinserhöhung wurde genannt, dass die private Verschuldung schneller zunimmt als die Einkünfte, was die Finanzstabilität beeinträchtigen könnte. Er verwies auch auf die angekündigte weitere Zinsanhebung in den USA im Dezember. Sollte sich der Zinsrückstand Südkoreas auf die USA von derzeit 0,75 Prozentpunkten weiter vergrößern, steige die Gefahr eines Kapitalabflusses noch weiter.Lee äußerte sich auch erstmals dazu, dass Ministerpräsident Lee Nak-yon und Landministerin Kim Hyun-mee die Notwendigkeit einer Zinsanhebung für die Stabilisierung des Immobilienmarktes erwähnt hatten. Man wolle externe Meinungen nicht übermäßig berücksichtigen und keine unangemessene Entscheidung treffen.Der Währungsausschuss, der für die Festlegung des Leitzins zuständig ist, tagt dieses Jahr noch im Oktober und November.