BTS beendet erfolgreiche Tournee in Nordamerika

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat ihre Auftritte in Nordamerika im Rahmen der Welttournee „Love Yourself“ erfolgreich beendet.Die Boygroup trat am Samstag (Ortszeit) im Citi Field, dem Stadion des Baseballteams New York Mets mit 40.000 Sitzplätzen, auf.BTS startete seine Nordamerika-Tournee am 5. September in Los Angeles und gab insgesamt 15 Konzerte in sieben Städten in den USA und Kanada. Es kamen insgesamt 220.000 Fans zu den Konzerten.Die Gruppe wird anschließend eine Tournee in Europa beginnen. Sie tritt zunächst in London auf und danach in Amsterdam, Berlin und Paris. Sie will dabei insgesamt 100.000 Fans begeistern.