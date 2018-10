Politik Nordkoreanische Regierungsbeamte hoffen auf Pjöngjang als Austragungsort für zweiten US-Nordkorea-Gipfel

Nordkoreanische Regierungsbeamte haben ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass US-Präsident Donald Trump für ein zweites Gipfeltreffen mit Machthaber Kim Jong-un Pjöngjang besuchen wird.



Laut der New York Times sagten nordkoreanische Funktionäre, die am Sonntag in einem separaten Raum mit Beamten von US-Außenminister Mike Pompeo zu Abend gegessen haben, dass es großartig sei, wenn Trump für ein zweites Treffen mit Kim nach Pjöngjang reisen würde.



Einer der Nordkoreaner namens Kim Song-hye soll Trump als großzügig bezeichnet haben und ihn für seinen Verdienst um die Fortschritte in den US-nordkoreanischen Beziehungen gedankt haben.



US-Außenminister Pompeo hat am Sonntag Pjöngjang besucht, um mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über die nukleare Abrüstung sowie einen zweiten US-Nordkorea-Gipfel zu diskutieren.