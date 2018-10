Präsident Moon: Pompeo-Besuch in Pjöngjang hat Weg geebnet für zweiten US-Nordkorea-Gipfel

Photo : KBS News

Laut Präsident Moon Jae-in hat der jüngste Pjöngjang-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo die Voraussetzung für ein baldiges zweites US-Nordkorea-Gipfeltreffen erfüllt.Während einer Kabinettssitzung am Montag sprach Moon erneut seinen Dank an US-Präsident Donald Trump aus, dass Pompeo im Anschluss an Pjöngjang Seoul besucht und die Ergebnisse von seiner Nordkorea-Reise geteilt habe.Moon betonte zudem, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un voraussichtlich bald Russland und Chinas Präsident Xi Jinping Nordkorea besuchen würde. Er erwog ebenfalls die Möglichkeit eines Nordkorea-Japan-Gipfels.Eine neue Ordnung würde derzeit auf der koreanischen Halbinsel kreiert, die zu einer neuen Ordnung in Nordostasien führen werde. Der gesamte Prozess sei notwendig, um die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren und ein nachhaltiges Friedensregime zu ermöglichen.Er beteuerte, dass dafür eine enge Kooperation mit den USA essenziell sei.