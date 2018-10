Wissenschaft Sonderbericht von Weltklimarat zu 1,5-Grad-Ziel gebilligt

Eine Kurzfassung eines Sonderberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zur Einschränkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad ist angenommen worden.



Der Weltklimarat teilte am Montag mit, dass seine 195 Mitgliedsländer die Zusammenfassung für Entscheidungsträger (SPM) bei seiner 48. Plenarsitzung vom 1. bis 6. Oktober im südkoreanischen Incheon einstimmig gebilligt hätten.



Die Weltgemeinschaft einigte sich im Klimaabkommen von Paris 2015 darauf, Bemühungen zu unternehmen, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur bis 2100 auf weniger als zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, wenn möglich auf 1,5 Grad. Demnach bat die Konferenz der Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) den Weltklimarat, einen Sonderbericht zu erstellen, um eine wissenschafliche Grundlage für das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen.



In dem Sonderbericht wurden die Unterschiede im Falle einer Erderwärmung um 1,5-Grad und um zwei Grad erläutert. Der IPCC-Vorsiztender Lee Hoe-sung betonte, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müsse die gesamte Erde Veränderungen verwiklichen, die man bisher nicht erlebt habe.



In dem Bericht steht, dass die durchschnittliche Temperatur der Erde bereits um etwa ein Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau stieg. Darin wurde die Notwendigkeit des 1,5-Grad-Ziels und Maßnahmen für dessen Erreichen genannt.