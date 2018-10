Nordkoreas Medien berichten über Besuch von US-Außenminister

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Medien haben am Montag über den Pjöngjang-Besuch von US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag berichtet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, dass Machthaber Kim Jong-un Pompeo getroffen habe. Beide hätten über Maßnahmen zur Denuklearisierung und die jeweiligen Bedenken beider Staaten ausführlich gesprochen und konstruktive Meinungen ausgetauscht.Kim habe sich zuversichtlich dafür gezeigt, dass schon bald gute Pläne für sein zweites Treffen mit US-Präsident Donald Trump geschmiedet werden. Er habe seinen Willen und seine Zuversicht ausgedrückt, dass anlässlich des zweiten Nordkorea-USA-Gipfels bei der Problemlösung und der Erreichung des beim letzten Treffen vorgelegten Ziels ein großer Forschritt erzielt werde, hieß es weiter.Die Zeitung „Rodong Sinmun“ veröffentlichte auf der Titelseite Fotos vom Treffen zwischen Kim und Pompeo und der Mittagsrunde. Auf einigen Fotos ist zu sehen, dass beide lachend miteinander reden. Damit wurde angedeutet, dass die Gespräche in freundlicher Stimmung verliefen.Die Fotos lassen zudem erkennen, dass Kim Yo-jong, die Schwester des Machthabers, statt des Vizevorsitzenden der Arbeiterpartei Kim Yong-chol beim Treffen anwesend war.