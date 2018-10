Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt wollen sich für Folgemaßnahmen nach Korea-Gipfel einsetzen

Photo : KBS News

Die Regierung, Regierungspartei und das Präsidialamt wollen sich für Folgemaßnahmen zur Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang einsetzen, die beim Korea-Gipfel im September unterzeichnet wurde.Darauf einigten sich die drei Seiten bei einer hochrangigen Diskussion am Montag. Vereinbart wurde, sich zu bemühen, um sichtbare Ergebnisse der vorhandenen Vereinbarungen mit Nordkorea, darunter die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung, frühzeitig zu erzielen.Für die praktische Umsetzung des vereinbarten Verbots feindseliger Handlungen und der Entmilitarisierung der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) zwischen beiden Koreas werden im Verteidigungs- und dem Vereinigungsministerium zuständige Organe gebildet.Die drei Seiten einigten sich, Bemühungen zu unternehmen, um die Opposition zur parlamentarischen Ratifizierung der beim Korea-Gipfel im April angenommenen Panmunjom-Erklärung zu überreden.Sie tauschten auch über die jüngst verschlechterten Beschäftigungsdaten Meinungen aus. Sie vereinbarten, sich auf die Schaffung kurzfristiger Arbeitsplätze, die Belebung der regionalen Investitionen und die Beschleunigung des innovativen Wachstums zu konzentrieren. Sie wollen sich zudem aktiv dafür einsetzen, in der laufenden regulären Sitzungsperiode weitere Gesetze für Maßnahmen am Immobilienmarkt und für Kleinunternehmer zu beschließen.