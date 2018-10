Innerkoreanisches US-Außenministeirum: China und USA bekräftigen Willen zur Denuklearisierung Nordkoreas

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich am Montag in Peking mit chinesischen Spitzenpolitikern getroffen, um erneut den gemeinsamen Willen zur überprüfbaren und endgültigen Denuklearisierung Nordkoreas zu bekräftigen.



Laut Angaben des US-Außenministeriums traf sich Pompeo am Montag sowohl mit dem chinesischen Diplomaten Yang Jiechi als auch Außenminister Wang Yi. China stellt den letzten Stopp von Pompeos Ostasien-Reise dar. Am Sonntag hat der US-Außenminiter Pjöngjang besucht, wo er zu Gesprächen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenkam.



Laut einer Stellungnahme von Heather Nauert, Sprecherin des US-Außenministeriums, würden beide Seiten an der Strategie der Druckausübung gegenüber Nordkorea festhalten. Gleichzeitig wolle man Nordkorea zu einer positiven Zukunft verhelfen, sobald das Land baldigst nuklear abrüste.



Pompeo hat am Sonntag bereits zum vierten Mal Pjöngjang besucht. Bereits im Juni kamen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu ihrem ersten Gipfeltreffen in Singapur zusammen.