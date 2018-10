Südkorea feiert 572. Hangeul-Tag

Photo : YONHAP News

Südkorea feiert heute den 572. Geburtstag der koreanischen Schrift Hangeul.Aus diesem Anlass finden verschiedene Veranstaltungen statt. Auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul beginnt um 10 Uhr eine offzielle Zeremonie.Das Kulturministerium veranstaltet in der Umgebung des Platzes ein großes Kulturfestvial. Auf dem Programm stehen 14 Aufführungen und über zehn Erlebnisprogramme.Im National Hangeul Museum in Seoul findet zudem seit Samstag bis zum heutigen Dienstag das Hangeul Familienfestival statt.In Yeoju in der Provinz Gyeonggi wird bis heute ein Kulturfestival veranstaltet, um das 600. Jahr der Thronbesteigung von König Sejong dem Großen, dem Erfinder von Hangeul, zu feiern.