Nationales Polizei nimmt Verdächtigen aus Sri Lanka nach Explosion von Ölspeicher fest

Nach der Explosion eines Ölspeichers außerhalb von Seoul hat die Polizei nun am Montag einen Verdächtigen mit sri-lankischer Staatsbürgerschaft festgenommen.



Die Festnahme erfolgt einen Tag, nachdem eine Explosion bei einem Ölspeicher in Goyang am nordwestlichen Stadtrand von Seoul einen Tank mit 266 Millionen Litern Benzin zerstört hat. Dies entspricht ungefähr einer Ladung von 250 Lastwagen.



Laut Angaben habe der 27-jährige Festgenommene das Feuer wohl unabsichtlich ausgelöst, nachdem er eine Kong-Ming-Laterne nahe des späteren Brandorts hatte aufsteigen lassen.



Die Lanterne ist auf den Rasen neben des Ölspeichers gelandet und hat dort Flammen entfacht. Diese wiederum sind in das Belüftungssystem des Ölspeichers gelangt, wo sie die Explosion ausgelöst hatten.



Bei dem 27-Jährigen handelt es sich um einen Bauarbeiter aus der umliegenden Gegend.