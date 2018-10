US-Außenminister rechnet mit baldigem Besuch von Inspektionsteam in Nordkorea

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo rechnet damit, dass bald ein internationales Inspektionsteam Nordkorea zur Überprüfung der Abschaffung des Atomtestgeländes in Punggye-ri besuchen wird.Vor Journalisten in Seoul sagte Pompeo am Montag, beim Gespräch mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un am Sonntag in Pjöngjang seien in der Denuklearisierungsfrage wichtige Fortschritte erzielt worden. Die Insepktion werde insofern in absehbarer Zeit erfolgen, als der nordkoreanische Staatsführer bereits seine Bereitschaft signalisiert habe.Beobachter gehen davon aus, dass die betreffenden Arbeitsgespräche zwischen dem US-Sonderbeauftragten für Nordkoreafragen Steve Biegun und der stellvertretenden nordkoreanischen Außenministerin Choi Sun-hee beschleunigt werden.Angesichts der Äußerung Pompeos, dass hinsichtlich der Vorbereitungen auf den zweiten US-Nordkorea-Gipfel die Koordinierung der Meinungen fast abgeschlossen wurde, herrscht die Einschätzung, dass der Gipfel noch früher als erwartet zustandekommen kann.