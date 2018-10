Präsident Moon besucht Europa

Photo : YONHAP News

Präsident Moon bricht am Samstag zu einer neuntätigen Reise nach Europa auf.Das teilte das Präsidialamt am Dienstag mit.Moon wird zunächst Frankreich und Italien besuchen, um über Wege zur zukunftsorientierten Entwicklung der bilateralen Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zu diskutieren. In Frankreich wird er sich darum bemühen, die diplomatische und Sicheheitskooperation mit dem ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrats zu verbessern. Sein Besuch in Italien wird sich auf die Verbesserung der Zusammenarbeit in neuen Industrien konzentrieren.Moon wird vom 17. bis 18. Oktober einen offiziellen Besuch im Vatikan abstatten, um den Segen und die Unterstützung von Papst Franziskus für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu suchen und die künftige Kooperation zu besprechen.Im Anschluss wird der Staatschef am ASEM-Gipfel in Brüssel am 18. und 19. Oktober teilnehmen. Er wird laut seinem Sprecher darüber sprechen, wie Südkoreas inklusives Wachstum zum nachhaltigen Wachstum der Weltgemeinschaft beitragen könne. Am Rande des ASEM-Gipfels wird er mit dem Präsidenten des Europäischen Rates zu einem bilateralen Spitzentreffen zusammenkommen.Zum Schluss wird Moon nach Dänemark weiterreisen. Dort wird er an einem Gipfeltreffen der Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G), ein von Dänemark initiiertes Netzwerk für die Suche nach Lösungen für grünes Wachstum, teilnehmen.