Parlament beginnt Inspektion der Regierungsarbeit

Photo : KBS News

Die Nationalversammlung beginnt heute eine 20-tägige Inspektion der Regierungsarbeit.Dabei werden 14 ständige Parlamentsausschüsse insgesamt 753 Behörden unter die Lupe nehmen. Am ersten Tag sind das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport, das Ministerium für Inneres und Sicherheit, das Verteidigungsministerium sowie das Ministerium für Kultur, Sport und Tourimsus an der Reihe.Es wird erwartet, dass die Parteien über die Maßnahmen der Regierung für den Wohnungsmarkt und das jüngste Durchsickern von Kandidatenorten für den öffentlichen Wohnungsbau durch einen Regierungsabgeordneten streiten werden. Auch über eine miltärische Vereinbarung mit Nordkorea, die beim Korea-Gipfel im September unterzeichnet wurde, werden heftige Auseinandersetzungen erwartet.Bei der diesjährigen Überprüfung der Regierungsarbeit werden voraussichtlich der Prozess für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Wirtschaftspolitik der Regierung im Mittelpunkt stehen.Die regierende Minjoo-Partei Koreas will darauf aufmerksam machen, dass strukturelle Probleme als Folge der gescheiterten Politik beider konservativer Vorgängerregierungen die Grundursache für die verschlechterten Wirtschaftsdaten sind. Die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas will die Leitsätze der Regierungspolitik, darunter ein von Einkünften geleitetes Wachstum, ins Visier nehmen.