Papst Franziskus wird Präsident Moon am 18. Oktober empfangen

Photo : KBS News

Papst Franziskus wird nächsten Donnerstag mit Präsident Moon Jae-in zu Gesprächen im Vatikan zusammenkommen.Der Sprecher des päpstlichen Presseamts gab in einer Stellungnahme bekannt, dass der Papst Moon am 18. Oktober zur Mittagsstunde empfangen wird.Es ist geplant, dass Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin eine Friedensmesse für die koreanische Halbinsel abhalten wird. Diese soll nächsten Mittwoch um sechs Uhr Abends (Ortszeit) im Petersdom unter Anwesenheit von Präsident Moon stattfinden.Während des gemeinsamen Treffens wird Moon voraussichtlich eine Einladung nach Pjöngjang von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an Papst Franziskus überreichen.