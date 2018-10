Kim Jong-un lädt Papst nach Pjöngjang ein

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lädt Papst Franziskus nach Pjöngjang ein.Das teilte das südkoreanische Präsidialamt am Dienstag mit.Präsident Moon Jae-in habe beim Korea-Gipfel in Pjöngjang im September Kim vorgeschlagen, den Papst zu treffen. Kim habe gesagt, er wolle den Papst herzlich willkommen heißen, sollte er Pjöngjang besuchen.Kims Einladung wird Moon dem Papst überreichen, wenn er nächste Woche im Rahmen seiner Europa-Reise den Vatikan besucht.Nach weiteren Angaben sagte Erzbischof Kim Hee-jung, der zur südkoreanischen Delegation beim Gipfel in Pjöngjang zählte, zu Kim Jong-un, er wolle dem Vatikan Bescheid sagen, dass beide Koreas einen Weg in Richtung Versöhnung und Frieden gehen. Dieser habe geantwortet, dass der Erzbischof dies sicherlich übermitteln möge.