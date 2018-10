Lee Do-yeon holt erneut zwei Goldmedaillen bei Para-Asienspielen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Athletin Lee Do-yeon ist bei zwei Para-Asienspielen in Folge Zweifachsiegerin geworden.Im Finale des Straßenrennens der Frauen im Radsport (H2-4) am Dienstag im indonesischen Bogor kam Lee nach einer Stunde, 15 Minuten und 16,713 Sekunden ins Ziel. Sie gewann mit einem großen Vorsprung von 14 Minuten vor der Zweitplatzierten die Goldmedaille.Die 46-Jährige hatte zuvor im Zeitfahren der Frauen am Montag die Goldmedaille geholt. Damit gelang es ihr, nach den Para-Asienspielen 2014 in Incheon erneut zwei Goldmedaillen zu holen.Lee war bereits Silbermedaillenträgerin im Straßenrennen bei den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro. Sie startete zudem bei den Paralympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang in sieben Wettbewerben beim Biathlon und Langlauf.Ihr Radkollege Yoon Yeo-keun gewann im Straßenrennen der Männer seine zweite Goldmedaille bei den Para-Asienspielen in Indonesien.