Staatsanwaltschaft lehnt Haftbefehl gegen Verdächtigen bei Gasexplosion von Ölspeicher ab

Photo : YONHAP News

Die Staatsanwaltschaft hat im Zuge der Großexplosion eines Ölspeichers in der Stadt Goyang vom Sonntag den Haftbefehl gegen einen Mann mit sri-lankischer Staatsbürgerschaft abgelehnt.Die Polizeibehörde Goyang gab am Mittwoch bekannt, dass sie den 27-jährigen Mann aufgrund eines Unfallfeuers in Untersuchungshaft nehmen wollte. Die Staatsanwaltschaft lehnte dies ab und forderte eine zusätzliche Untersuchung des Falls.Ein Polizeibeamter gab an, dass man gegen Mittwochmittag (Ortszeit) erneut um einen Haftbefehl ansuche.Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, aus Versehen ein Brand gelegt zu haben, nachdem er ein Kilometer von dem Ölspeicher entfernt eine Kong-Ming-Laterne in den Himmel aufsteigen ließ. Die Laterne landete schließlich auf einer Rasenfläche nahe des Ölspeichers und löste ein Feuer aus. Dieses führte wiederum zur Explosion des Ölspeichers, bei der keine Menschenleben zu Schaden kamen.Der Mann hat die Kong-Ming-Laterne nach eigenen Angaben gefunden, nachdem diese am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung an einer Grundschule am Samstag ausgeteilt wurde.