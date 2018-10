Estnische Präsidentin erhält Ehrendoktor von Seouler Frauenuniversität

Photo : YONHAP News

Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid hat die Wichtigkeit von Bildung für Frauen betont.Bei der Verleihung einer Ehrendoktorwürde an der Ewha Frauenuniversität in Seoul am Mittwoch sagte sie, die Diktatoren der Welt seien dagegen, dass Frauen eine gute Bildung genießen könnten. Denn je schlauer die Mütter einer Gesellschaft würden, desto schlauer werde auch die Öffentlichkeit, so Kaljulaid.Sie sprach zudem ihr Bedauern aus, dass noch immer nicht jede Frau auf der Welt zur Schule gehen könne. Es sei wichtig, dass Frauen ihre Situation selber zu ändern versuchten.