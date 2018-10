Sportsminister von Süd- und Nordkorea wollen weiteren Sportaustausch fördern

Südkoreas Sportminister hat Nordkorea die Teilnahme beim alljährlichen nationalen Sportfest in Südkorea für nächstes Jahr vorgeschlagen.Minister für Kultur, Sport und Tourismus Do Jong-hwan hat seinen Plan bei den Parlamentsanhörungen am Mittwoch bekanntgegeben. Er habe die Idee während eines aktuellen Treffens mit Nordkoreas Sportminister Kim Il-guk unterbreitet.Minister Do habe den Norden zudem darum gebeten, Athleten zu mehreren internationalen Sportveranstaltungen in Südkorea zu schicken, darunter auch die FINA Schwimmweltmeisterschaft in Gwangju nächstes Jahr.Laut Do habe Nordkoreas Sportminister ebenfalls der südkoreanischen Seite vorgeschlagen, Athleten zu den Turnieren der Disziplinen Tischtennis und Gewichtheben in Nordkorea zu entsenden. Beide Seiten würden künftig regelmäßige Arbeitsgespräche abhalten, um Details des Sportaustausches zu klären, so der südkoreanische Minister weiter.