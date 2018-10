Beide Koreas wollen Tempel am Berg Geumgang restaurieren

Photo : KBS News

Süd- und Nordkorea haben sich geeinigt, einen buddhistischen Tempel am Berg Geumgang zu restaurieren.Das ging aus aktuellen Recherchen von KBS hervor.Beide Koreas vereinbarten im September, den Tempel Yujom, einen der vier größten Tempel am Berg Geumgang, gemeinsam zu restaurieren. Der Tempel wurde während des Koreakriegs von Bombenabwürfen zerstört.Der südkoreanische Mönch Cheondam konnte die Einigung mit der nordkoreanischen Buddhistenvereinigung erzielen. Der Tempel Yujom ist der zweite Tempel in Nordkorea, dessen gemeinsame Restaurierung Süd- und Nordkorea vereinbarten. Im Jahr 2007 wurde der Tempel Shingye nach vierjährigen Arbeiten wiederhergestellt.Beide Koreas wollen nach einer Untersuchung anlässlich von Buddhas Geburtstag im kommenden Jahr die Restaurationsarbeiten aufnehmen.