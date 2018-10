Nordkorea feiert Gründungsjubiläum der Arbeiterpartei in ruhiger Atmosphäre

Photo : KBS News

Nordkorea hat das 73. Gründungsjubiläum seiner herrschenden Arbeiterpartei am Mittwoch in ruhiger Atmosphäre gefeiert.In der Vergangenheit hatte Nordkorea gewöhnlich um den Gründungstag der Arbeiterpartei militärische Provokationen verübt. Dieses Jahr kam es jedoch zu keiner Provokation, was offenbar die veränderte Stimmung auf der koreanischen Halbinsel widerspiegelt.Die Bewohner Nordkoreas feierten das Jubiläum gelassen. Sie suchten die Statuen der verstorbenen Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il auf und schenkten Blumen.Nordkorea machte unterdessen auf die Aktivitäten einer chinesischen Sportdelegation aufmerksam, die anlässlich des Gründungsjubiläums der Arbeiterpartei das Land besucht.Als erster offizieller Termin der Delegation fand ein Basketballspiel von Athletinnen aus beiden Ländern in Anwesenheit von Beamten des Sport- und auswärtigen Bereichs statt. In nordkoreanischen Medien wurde das Spiel als wichtige Nachricht gemeldet. Das Parteiorgan „Rodong Sinmun“ veröffentlichte auf der Titelseite ein Foto eines Blumenkorbs, den die Kommunistische Partei Chinas geschickt hatte.Dahinter wird die Absicht vermutet, im Vorfeld eines Besuchs von Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Nordkorea eine positive Atmosphäre zu schaffen.