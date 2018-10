„Time“ wählt BTS zu Führungskräften der nächsten Generation

Photo : YONHAP News

Die US-Zeitschrift „Time“ hat die K-Pop-Band BTS zu Führungskräften der nächsten Generation gewählt.Die Gruppe werde auf der Titelseite seiner Ausgabe vom 22. Oktober erscheinen, kündigte das Nachrichtenmagazin am Mittwoch (Ortszeit) an. In seiner Online-Ausgabe veröffentlichte „Time“ zudem einen Artikel mit der Überschrift „Wie BTS die Welt erobert“.Wie die Beatles und One Direction vor ihnen biete BTS eine Mischung aus gutem Aussehen und Ohrwurm-Liedern sowie Tanzbewegungen in der Tradition von New Kids on the Block und NSYNC. Die Band sei die beliebteste Boyband der Welt geworden und habe dabei auch neue Wege beschritten. BTS sei der erste koreanische Musik-Act, der ein Konzert in einem ausverkauften US-Stadion veranstaltet hat. Jedoch hätten sie dies erreicht, ohne sich gezielt auf westliche Zuschauer auszurichten, hieß es.Seit seinem Start in den 1990er Jahren habe sich K-Pop zu einer Industrie mit einem Volumen von fünf Milliarden Dollar entwickelt. Seine Stars hätten in den westlichen Märkten zunächst kaum Fuß fassen können. BTS schaffe jedoch neue Regeln, hieß es weiter.