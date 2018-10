Kältester Tag in diesem Herbst

Photo : YONHAP News

Am Donnestag sind die Temperaturen auf den niedrigsten Stand in diesem Herbst gefallen.Laut des Wetteramts fiel das Quecksilber am Berg Seorak auf minus 4,1 Grad, dem landesweit niedrigsten Stand. Auf dem Bergpass Daegwallyeong wurde minus ein Grad gemeldet, in Jecheon 0,4 Grad und in Cherwon 0,5 Grad.In Seoul rutschten die Temperaturen auf 6,1 Grad ab, in Daejeon auf 5,8 Grad. In Gwangju wurden 8,8 Grad registriert, in Busan 10,6 Grad und in Jeju 15,4 Grad.Unterdessen wurde gegen 3 Uhr am Berg Seorak die erste Eisbildung in diesem Herbst beobachtet. Das teilte die Behörde für die Verwaltung der nationalen Parks KNPS mit.