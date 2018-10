Präsident Moon nimmt an Flottenparade vor Jeju teil

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag an der internationalen Flottenparade der südkoreanischen Marine teilgenommen.Die Flottenparade findet derzeit in südlichen Gewässern der Insel Jeju und auf der Marinebasis an deren Südküste statt. Dazu kamen 19 ausländische Kriegsschiffe aus zwölf Ländern und weitere Delegationen aus 46 Ländern.Moon hielt an Bord des südkoreanischen Landungsschiffs „Ilchulbong“ eine Rede und wohnte einem Parademarsch bei. Daran nahmen 40 Kriegsschiffe und 24 Flugzeuge teil.Die Ilchulbong, die nach der Landerhebung Seongsan Ilchulbong auf Jeju benannt wurde, wurde zum Flaggschiff bestimmt, um die Abhaltung der Flottenparade auf der Insel zu feiern.