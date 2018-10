Nationales Sportfestival beginnt heute

Photo : YONHAP News

Das 99. Nationale Sportfestival beginnt am heutigen Freitag mit einer Eröffnungsfeier in Ilksan in der Provinz Nord-Jeolla.Dieses Jahr feiert die Provinz Jeolla das 1.000. Jubiläumsjahr ihrer Bezeichnung. Aus diesem Anlass wird bei der Eröffungsfeier auf die letzten tausend Jahre zurückgeblickt und die Aussichten für das nächste Jahrtausend vorgelegt.Das diesjährige Nationale Sportfestival findet noch bis 18. Oktober in 14 Städten und Landkreisen von Nord-Jeolla statt. Daran nehmen 24.000 Athleten und Funktionäre aus 17 provinzfreien Städten und Provinzen teil.Unter den Teilnehmern sind auch viele beliebte Sportler, darunter Schwimmstar Park Tae-hwan, der zum besten Spieler der letztjährigen Veranstaltung gekürt wurde. Der Sportschütze Jin Jong-oh, Gewinner von vier olympischen Goldmedaillen, nimmt ebenfalls teil.Während des Sportfestivals finden über 300 Kulturveranstaltungen statt, darunter das Koreanische Kunstfestival und das Jeolla Kunstfestival.