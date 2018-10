Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe AOA tritt bei der Abschlussfeier der Para-Asienspiele 2018 in Indonesien auf.Das teilte ihre Agentur FNC Entertainment am Freitag mit.Die Zeremonie findet am Samstag im Gelora-Bung-Karno-Stadion in Jakarta statt.Bei der Schlussveranstaltung der Asienspiele 2018 in Jakarta und Palembang im August traten die K-Pop-Gruppen Super Junior und iKON auf.