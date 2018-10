Politik Landesweit 828.000 Landminen verlegt

Einem Abgeordneten zufolge sind landesweit 828.000 Landminen verlegt.



770.000 Minen davon befinden sich in der demilitarisierten Zone (DMZ) und nördlich der Sperrzone für Zivilisten (Civilian Control Zone).



Das teilte der Regierungsabgeordnete Choi Jae-sung am Freitag anhand von Daten mit, die der Vereinigte Generalstab der Streitkräfte ihm zur Verfügung gestellt hat.



In den letzten zehn Jahren seien insgesamt 34 Unfälle wegen Landminen geschehen. Sechs Menschen seien dabei gestorben, 30 verletzt worden. Alle Todesopfer seien Zivilisten gewesen, hieß es.



Choi verwies auf den Mangel an Geräten für eine effektive Minenräumung der Streitkräfte. Er forderte, Maßnahmen im Voraus zu treffen, um die Effektivität bei der Minenräumung zu verbessern.