US-Finanzministerium bittet südkoreanische Banken um Umsetzung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : KBS News

Wie heute nachträglich bekannt wurde, hat das amerikanische Finanzministerium südkoreanische Banken direkt gebeten, Sanktionen gegen Nordkorea einzuhalten.Wie aus Finanzkreisen in Seoul verlautet, habe das US-Finanzministerium am 20. und 21. September direkt nach dem Korea-Gipfel in Pjöngjang Telefonkonferenzen mit fünf führenden staatlichen und privaten Banken Südkoreas geführt.Das US-Ministerium soll vorher per E-Mail die Banken kontaktiert haben. Für Terrorismus und Finanzinformationen zuständige Regierungsbeamte sollen daran teilgenommen haben. Vertreter von südkoreanischen Banken sollen bestätigt haben, dass sie Nordkorea-Sanktionen gut verstünden und einhalten würden.Dass die US-Behörde südkoreanischen Banken direkt die Umsetzung von Nordkorea-Sanktionen unterbreitet hat, sorgt nun in Seoul für Auseinandersetzungen.