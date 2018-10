Moon: Nordkorea will Atomwaffen beseitigen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in ist mit Blick auf den Denuklearisierungsprozess in Nordkorea zuversichtlich, dass das Land auf seine Atomwaffen verzichten will.Nordkorea habe eine komplette Denuklearisierung versprochen, um die Entwicklung der Wirtschaft voranzutreiben, sagte Moon in einem Interview des britischen Senders BBC. Es sehe keinen Grund für den Besitz von Nuklearwaffen, solange seine Sicherheit garantiert werde.Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un habe gesagt, dass die Denuklearisierung mit dem Stopp von Atom- und Raketentests beginne, sagte Moon.Moon und Kim waren in diesem Jahr bereits zu drei Gipfeltreffen zusammengekommen, zuletzt im September in Pjöngjang.