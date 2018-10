Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft besiegt Uruguay 2:1

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft hat in einem Freundschaftsspiel Uruguay mit 2:1 (0:0) besiegt.Die Tore für Südkorea schossen am Freitag vor mehr als 64.000 Zuschauern im WM-Stadion von Seoul Hwang Ui-jo in der 65. und Jung Woo-young in der 79. Minute.Die Südamerikaner, die in der Weltrangliste auf Platz fünf stehen, hatten zwischenzeitlich durch Matias Vecino den Ausgleich erzielt.Es war der erste Sieg Südkoreas über den zweimaligen Weltmeister Uruguay.Am nächsten Dienstag treffen die vom Portugiesen Paulo Bento trainierten Südkoreaner in Cheonan auf die Mannschaft Panamas.