Südkorea mit Handelsplus bei Medieninhalten im August

Südkoreas Handelsüberschuss im Bereich Medieninhalte ist im August auf ein 16-Monats-Hoch gestiegen.Der Überschuss im Bereich des Handels mit Ton- und Bilderdiensten habe im August 42,7 Millionen Dollar erreicht, teilte die Bank of Korea mit. Der Handel in diesem Bereich bezieht sich unter anderem auf den Ex- und Import von TV-Serien, Filmen und Musik.Die Bank führte das Handelsplus auf die zunehmende Popularität koreanischer Kulturprodukte und die verringerten Spannungen im Handel mit China zurück. Letztere waren durch einen Streit um die Aufstellung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea entstanden. Seit Ende des vergangenen Jahres haben sich die Beziehungen wieder schrittweise verbessert.