Bolton: Zweiter USA-Nordkorea-Gipfel wahrscheinlich in einigen Monaten

Photo : KBS News

Der Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, geht davon aus, dass das zweite Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea in ein paar Monaten zustandekommen wird.In einem Radio-Programm deutete Bolton allerdings an, dass der Gipfel eher nicht mehr vor Jahresende stattfinden werde.Bolton bekräftigte die Forderung nach einer vollständigen und unwiderruflichen Denuklearisierung Nordkoreas. Er fügte hinzu, das Präsident Trump mit Blick auf die Diplomatie gegenüber Nordkorea optimistisch sei.Trump hatte am Dienstag gesagt, ein zweites Gipfeltreffen mit Kim Jong-un werde erst nach den US-Zwischenwahlen am 6. November stattfinden.