Internationales Regierung will Ratifizierung von FHA-Revision mit den USA

Die südkoreanische Regierung hat am Freitag dem Parlament den Entwurf zur Ratifizierung des revidierten Freihandelsabkommens mit den USA vorgelegt.



Das geänderte Freihandelsabkommen wurde im vergangenen Monat in New York unterzeichnet.



Das Handelsministerium teilte mit, dass auch ein Bericht über die möglichen Auswirkungen des neuen Abkommens auf den Handel und die einheimische Industrie vorgelegt worden sei.



Die Revisionen werden in Kraft treten, sobald beide Regierungen schriftliche Mitteilungen über den Abschluss des Ratifizierungsprozesses austauschen.