FISU schlägt Seoul und Pjöngjang als Gastgeber für Universiade 2021 vor

Photo : YONHAP News

Der internationale Hochschulsportverband FISU hat vorgeschlagen, dass Seoul und Pjöngjang gemeinsam die Sommer-Universiade 2011 austragen.Laut Angaben der Seouler Stadtregierung von Sonntag habe FISU-Generalsekretär Eric Saintrond den Vorschlag am 4. Oktober während seines Treffens mit Seouls Bürgermeister Park Won-soon in der Schweiz unterbreitet.Park Won-soon soll daraufhin geantwortet haben, dass man zunächst prüfen müsse, ob eine gemeinsame Austragung mit Pjöngjang angemessen wäre. Er verwies auch darauf, dass man derzeit an einem Plan für die gemeinsame Austragung der Sommerolympiade 2032 ausarbeite. Bürgermeister Park werde neine eine konkrete Antwort nach ausführlichen Diskussionen mit der südkoreanischen Regierung anbieten.Ursprünglich war Turkmenistan als Austragungsort für die Sommer-Universiade ausgewählt worden. Das Land hat den Plan jedoch aufgegeben.