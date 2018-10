Süd- und Nordkorea führen hochrangige Gespräche

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea führen am heutigen Montag im Waffenstillstandsort Panmunjom hochrangige Gespräche.Das ist das erste innerkoreanische Treffen auf hoher Ebene seit dem Gipfel im September in Pjöngjang.Die südkoreanische Delegation leitet Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon. Weitere Mitglieder sind Vizevereinigungsminister Chun Hae-sung, Vizeminister für Land und Transport Kim Jeong-ryeol und Vizeminister für Kultur und Sport Roh Tae-kang.Nordkoreas Delegationsleiter ist Ri Son-gwon, Vorsitzender des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes. Die Delegation umfasst auch Vize-Eisenbahnminister Kim Yun-hyok, Vizeminister für Land und Umweltschutz Pak Ho-yong sowie Vizesportminister Won Kil-u.Es wird erwartet, dass beide Seiten darüber diskutieren werden, wann und wie der erste Spatenstich für die grenzüberschreitende Eisenbahn- und Straßenverbindung gemacht werden soll. In der beim Gipfel im September angenommenen Erklärung wurde vereinbart, dass der erste Spatenstich noch binnen Jahresfrist gemacht werde.Kooperationsmaßnahmen für getrennte Familien werden voraussichtlich ebenfalls oben auf der Tagesordnung stehen. Dazu zählen die Eröffnung eines ständigen Treffpunkts, Videotreffen und der Wechsel von Videobriefen.Beide Seiten werden auch über Angelegenheiten im Kultur- und Sportbereich diskutieren, darunter ein Auftritt einer nordkoreanischen Künstlertruppe in Seoul und eine gemeinsame Bewerbung um die Austragung Olympischer Spiele.Als weitere Themen werden die Errichtung eines gemeinsamen Militärausschusses, die gemeinsame Verhütung von Schädlingen und Krankheiten in Wäldern sowie die Kooperation zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten erwartet.