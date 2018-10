Fünf koreanische Bergsteiger im Himalaya verunglückt

Photo : Getty Images Bank

Fünf südkoreanische Bergsteiger sind im Himalaya ums Leben gekommen.Die Expedition unter Leitung von Kim Chang-ho war seit Ende September auf den Gipfel Gurja Himal im Dhaulagiri Himal gestiegen, um eine neue Route zu erschließen.Die südkoreanische Botschaft in Nepal teilte mit, dass die Leichname der fünf Südkoreaner und vier nepalesischen Bergführer am Samstag nahe dem Basislager gefunden worden seien. Das Basislager in Höhe von 3.500 Metern sei infolge einer Lawine zerstört worden.Die Leichen wurden am Sonntag in ein Krankenhaus in Kathmandu gebracht. Wie verlautete, werde die lokale Polizei in Anwesenheit von Mitarbeitern der südkoreanischen Botschaft die genaue Unglücksursache untersuchen.Vor Ort wurde ursprünglich ein starker Schneesturm als Unglücksursache vermutet.