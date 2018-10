34.000 koreanische Facebook-Konten von Hacker-Angriff betroffen

Photo : YONHAP News

Bei einem Hackingangriff auf Facebook-Konten im September sind vermutlich die Daten von knapp 35.000 Konten von Südkoreanern gestohlen worden.Facebook habe mitgeteilt, dass schätzungsweise 34.891 von insgesamt 50 Millionen gehackten Zugangsschlüsseln von Konten Südkoreanern zugeordnet würden, gab die südkoreanische Rundfunkkommission KCC am Sonntg bekannt.Bei 15.623 Konten wurden vermutlich Grundinformationen wie Name, E-mail-Adresse und Telefonnummer gestohlen. Bei 18.856 Konten wurden offenbar auch weitere Profil-Informationen wie Geschlecht, Region, Familienstand und Religion gehackt. Bei 412 Konten wurden weitere Informationen wie Beiträge in der Timeline und die Freundeliste gestohlen.Man kann auf der Webseite https://www.facebook.com/help/securitynotice?ref=sec erkennen, ob man von dem Hackingangriff betroffen ist.