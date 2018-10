Leitender US-Diplomat besucht Südkorea für Diskussionen über Nordkorea

Photo : KBS News

Ein leitender Beamter des US-Außenministeriums ist nach Südkorea gekommen, um offenbar über Nordkorea und anstehende bilaterale Angelegenheiten zu diskutieren.Laut einer diplomatischen Quelle kam Marc Knapper, der kommissarische stellvertretende Abteilungsleiter für Ostasien und Pazifikangelegenheiten, am Montag in Seoul mit Beamten des südkoreanischen Außenministeriums zusammen. Sie hätten sich über die Nordkorea-Politik und anstehende Angelegenheiten zwischen Südkorea und den USA ausgetauscht.Knapper war bis Juli dieses Jahres eineinhalb Jahre lang als kommissarischer US-Botschafter in Südkorea tätig. Nach seiner Heimkehr wurde er der geschäftsführende stellvertretende Assistant Secretary of State, der für Südkorea und Japan zuständig ist.Die Quelle sagte, dass Knappers Reise nach Südkorea einen Antrittsbesuch darstelle und hauptsächlich für Routineberatungen mit seinen Ansprechpartnern im südkoreanischen Außenministerium vorgesehen sei.Es wird vermutet, dass beide Seiten ihre Meinungen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Südkorea, eine Ausnahme für Südkorea von den wiedereingeführten Iran-Sanktionen der USA und die Verhandlungen mit Nordkorea sowie die Kooperation bei den Sanktionen ausgetauscht haben.