Internationale Flottenparade auf Jeju zu Ende gegangen

Die Internationale Flottenparade der Republik Korea 2018 ist am Sonntag zu Ende gegangen.Das teilte die Marine am Sonntag mit.Die Flottenparade fand auf der südlichen Insel Jeju und vor deren Küste statt. Daran nahmen über 10.000 Soldaten aus zwölf Ländern und Delegationen aus 46 Staaten teil.19 ausländische Schiffe, die zur Flottenparade kamen, werden am Montag und Dienstag Südkorea verlassen. Dazu zählt der nuklear getriebene US-Flugzeugträger USS Ronald Reagan. Wenn ein US-Flugzeugträger in der Vergangenheit nach Südkorea kam, hielten Südkorea und die USA gewöhnlich eine gemeinsame Übung ab. Diesmal findet jedoch keine gemeinsame Seeübung statt.Es ist das erste Mal seit der Fertigstellung der Marinebasis auf Jeju im Februar 2016, dass dort eine Flottenparade veranstaltet wurde. Während der Veranstaltung kam der südkoreanische Marinechef Sim Seung-seob zu bilateralen Gesprächen mit Delegationen vom Rang eines Stabschefs aus 17 Ländern zusammen.