Moon betont in Paris Notwendigkeit der Lockerung von Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Frankreich darum gebeten, die Bemühungen der südkoreanischen Regierung für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel weiter zu unterstützen.Die entsprechende Äußerung machte Moon beim Spitzentreffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag im Elysee-Palast in Paris.Macron schätzte es hoch, dass die Bemühungen der südkoreanischen Regierung beachtliche Fortschritte erzielt haben. Frankreich werde eine konstruktive Rolle spielen, sagte er.Moon betonte, dass durch eine Lockerung der UN-Sanktionen die Denuklearisierung Nordkoreas weiter gefördert werden müsse. Dies sollte geschehen, nachdem die Denuklearisierung eine unwiderrufliche Phase erreicht habe. Er bat, dass Frankreich als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine Rolle spielt.Macron antwortete, er hoffe, dass Nordkorea weiterhin substanzielle Maßnahmen zur Denuklearisierung treffe. Er versprach, den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel weiter zu unterstützen.Beide Präsidenten teilten die Ansicht, dass die Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel auf eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Weise erfolgen müsse.Beide Staatschefs nahmen zudem eine gemeinsame Erklärung an. Darin wurde vereinbart, dass die Außenminister und die Verteidigungsminister beider Länder jährlich einen strategischen Dialog führen und zudem ein bilateraler Wirtschaftsdialog auf hoher Ebene regelmäßig abgehalten wird.