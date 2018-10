US-Sondergesandter für Nordkorea besucht heute Moskau

Photo : YONHAP News

Der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Stephen Biegun, besucht am Dienstag Russland.Das teilte der für Asien- und Pazifikregion zuständige russische Vizeaußenminister, Igor Morgulow, am Montag (Ortszeit) Reportern mit. Beide würden über die Situation auf der koreanischen Halbinsel diskutieren.Biegun und Morgulow führten letzten Monat ein Telefongespräch und vereinbarten, Diskussionen zwischen Russland und den USA über die Fragen betreffend der koreanischen Halbinsel fortzusetzen.In der vergangenen Woche besuchte bereits die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui Moskau. Wie verlautete, sei sie mit ihren Amtskollegen aus China und Russland zusammengekommen und habe über eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea gesprochen.Beobachter gehen davon aus, dass Biegun bald auf Choi trifft, um Einzelheiten für einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel zu koordinieren.Laut Informationen wird der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, in baldiger Zeit Russland und weitere Nachfolgestaaten der Sowjetunion besuchen.