Trump zeigt sich zuversichtlich für Nordkorea-Frage

Photo : KBS News

US-Präsident Donald Trump hat sich in Bezug auf die Verhandlungen mit Nordkorea zuversichtlich gezeigt.Die Nordkorea-Frage sei kompliziert, gehe jedoch sehr gut voran, sagte Trump am Montag (Ortszeit) vor Reportern, bevor er in den vom Hurrikan betroffenen Bundesstaat Florida aufbrach.Trump gab sich in einem Interview mit CBS am Sonntag ebenfalls positiv gestimmt. Bisher habe man hervorragende Ergebnisse erzielt, sagte er.Er betonte, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wirklich zu vertrauen. Zugleich hieß es, man werde sehen, was passiere. Trump verneinte jedoch die Frage, ob Washington eine Lockerung der Sanktionen vorbereite.Unterdessen bekräftigte das US-Außenministerium die Position, dass die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und Fortschritte in der Denuklearisierung Nordkoreas nicht getrennt voneinander erfolgen können. Anlass für die Äußerung war die am Montag getroffene Vereinbarung zwischen Süd- und Nordkorea über den Beginn der Bauarbeiten für die grenzüberschreitende Eisenbahn- und Straßenverbindung.