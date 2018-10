Südkorea erklärt Ende von Mers-Ausbruch

Photo : YONHAP News

Der erste Ausbruch der Infektionskrankheit Mers in Südkorea seit drei Jahren ist am Dienstag offiziell zu Ende gegangen.Das teilten die koreanischen Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention (KCDC) mit.Am 8. September wurde eine Person auf Mers positiv getestet, die nach einer Reise in Kuwait über Dubai heimgekehrt war.Der Weltgesundheitsorganisation zufolge kann der Mers-Ausbruch als beendet erklärt werden, sollte innerhalb von 28 Tagen, nachdem der letzte Patient negativ getestet wurde, kein weiterer Patient mehr gemeldet werden. Der Patient in Südkorea wurde am 17. September negativ getestet. Seither wurde kein weiterer Infektionsfall gemeldet.Die KCDC hatten am 21. September die Warnung wegen Infektionskrankheiten um einen Rang auf die niedrigste Warnstufe gesenkt.