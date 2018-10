Medien: Kim Jong-un besucht Russland vor den US-Zwischenwahlen Anfang November

Photo : KBS News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird voraussichtlich Russland entweder gegen Monatsende oder Anfang November besuchen.Dies berichtet die russische Tageszeitung Izvestiya unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen aus Seoul. Demnach werde Kims Reise nach Russland noch vor den US-Zwischenwahlen am 6. November erfolgen.Als mögliche Austragungsorte für das Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Kim Jong-un kommen laut der russischen Publikation Moskau und Wladiwostok infrage.Die nordkoreanische Botschaft in Russland gab jedoch an, keine exakten Informationen über den Zeitplan von Kims Russland-Besuch zu haben. Dieser hänge von der Entscheidung der zwei Staatschefs ab.Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang im Mai besucht und dabei Putins Einladung an Kim zu einem Russland-Besuch weitergereicht.