Parlamentsdelegationen beider Koreas führen Gespräche in Genf

Photo : YONHAP News

Die Delegationen der Parlamente Süd- und Nordkoreas sind in Genf zusammengekommen.Moon Hee-sang, Präsident der Nationalversammlung Südkoreas, traf sich am Montag (Ortszeit) am Rande der Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) mit Ri Jong-hok, dem Delegierten der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, sowie zwei weiteren Vertretern aus Nordkorea. Anwesend waren auch weitere südkoreanische Abgeordnete.Das Treffen erfolgte hinter verschlossenen Türen und dauerte etwa 40 Minuten. Es war das erste Mal, dass die Delegationen beider Koreas am Rande der IPU-Versammlung ein offizielles Treffen abhielten.Moon betonte dabei die Notwendigkeit von Gesprächen zwischen den Parlamenten beider Teilstaaten. Die nordkoreanische Delegation war damit einverstanden. Beide Seiten vereinbarten, über einen konkreten Zeitpunkt für ein solches Treffen später zu diskutieren.