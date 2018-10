Neue Winter-Besatzungen werden zu Forschungsstationen in Antarktis geschickt

Photo : YONHAP News

Neue Winter-Besatzungen der zwei südkoreanischen Forschungsstationen in der Antarktis beginnen bald ihre Arbeit.Die Zeremonie hierfür findet am Dienstag im Koreanischen Institut für Polarforschung (KOPRI) in Incheon statt, teilte das Ministerium für Ozeane und Fischerei mit.Ein 16-köpfiges Forschungsteam der König-Sejong-Station und eine 17-köpfige Gruppe der Jang-Bogo-Station werden etwa ein Jahr lang in der Antarktis Forschungsaktivitäten durchführen und beide Forschungsstationen betreiben.Südkorea errichtete im Februar 1988 auf der König-George-Insel die König-Sejong-Station, um die Polarforschung zu beginnen. Die Jang-Bogo-Station wurde im Februar 2014 in der Terra-Nova-Bucht gebaut.In die König-Sejong-Station wurde im Jahr 1988 erstmals ein Forscherteam aus zwölf Personen geschickt. Die Zahl der in beide Südpolstationen entsandten Forscher einschließlich der neuen Besatzungen liegt bei insgesamt 606.