Südkorea und USA setzen Verhandlungen über Stationierungskosten der US-Truppen fort

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA setzen ihre Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung der US-Truppen in Korea fort.Die achte Verhandlungsrunde finde am Dienstag und Mittwoch in Seoul statt, teilte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums mit.Dabei muss die Höhe des Anteils Südkoreas an den Stationierungskosten der US-Streitkräfte festgelegt werden, die ab 2019 gelten soll. Das derzeit geltende Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten läuft am 31. Dezember dieses Jahres aus.Damit eine Einigung noch binnen Jahresfrist erzielt und vom Parlament ratifiziert werden kann, müsste die diesmalige Verhandlungsrunde einen Wendepunkt bringen. Es wird erwartet, dass beide Seiten notfalls das Treffen verlängern, um in den Streitpunkten wie der Gesamtsumme des südkoreanischen Beitrags und der Verbesserung der Transparenz bei den Ausgaben einen Kompromiss finden zu können.Südkorea übernimmt unter anderem die Personalkosten für die koreanischen Beschäftigten bei den US-Streitkräften sowie die Baukosten auf den US-Militärbasen. Südkoreas Beitrag beträgt dieses Jahr 960,2 Milliarden Won (851 Millionen Dollar).