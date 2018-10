Südkoreas First Lady besucht das Louvre in Paris mit Brigitte Macron

Photo : YONHAP News

Südkoreas First Lady Kim Jung-sook hat sich mit der Ehefrau von Frankreichs Präsident, Brigitte Macron, getroffen und gemeinsam das Kunstmuseum Louvre besucht. Der Besuch war Teil von Präsident Moon Jae-ins Staatsbesuch in Paris, wie das Präsidentenamt am Montag mitteilte.Kim wurde am Museumseingang von Macron begrüßt. Gemeinsam haben sie sich mehrere Kunstwerke angeschaut, darunter die berühmte Mona Lisa von Leonardo da Vinci sowie ein Porträt von Ludwig XIV. von Hyacinthe Rigaud.Ebenso haben sie vor einem antiken Schreibtisch aus dem 18. Jahrhundert haltgemacht, der dem bayerischen König Maximilian II. gehört haben soll.Das Museum hat den Schreibtisch mit koreanischem Hanji restauriert, traditionellem Papier aus Maulbeerbäumen hergestellt.Kim soll sich darüber gefreut haben, dass das Museum koreanisches Papier für die Restaurierung verwendet hat, gab das Präsidentenamt an.Präsident Moon und seine Ehefrau werden am Dienstag weiter nach Italien reisen und am Sonntag schließlich nach Südkorea zurückkehren.